БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк раскритиковал идею создания постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, назвав ее глупостью.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 11 января заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость.
Он заявил, что на реализацию такой идеи потребовались бы дополнительные финансы, а в итоге была бы создана параллельная НАТО структура, эффективное функционирование которой сложно представить.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.