Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 14.01.2026 (обновлено: 16:11 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/armiya-2067844129.html
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС - РИА Новости, 14.01.2026
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк раскритиковал идею создания постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, назвав ее глупостью. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:52:00+03:00
2026-01-14T16:11:00+03:00
в мире
европа
россия
словакия
роберт калиняк
андрюс кубилюс
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260113/frantsiya-2067492288.html
https://ria.ru/20260111/evrosojuz-2067276316.html
европа
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, словакия, роберт калиняк, андрюс кубилюс, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Россия, Словакия, Роберт Калиняк, Андрюс Кубилюс, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Министр обороны Словакии раскритиковал идею создания стотысячной армии ЕС

Калиняк назвал глупостью идею создания стотысячной армии ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 14 янв - РИА Новости. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк раскритиковал идею создания постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, назвав ее глупостью.
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 11 января заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
Вчера, 02:25
"Это одна из очередных глупостей, которую Комиссия произвела… Мы в НАТО и этим все сказано… НАТО заботится о безопасности своих членов, точка", - сказал Калиняк на пресс-конференции по итогам заседания правительства, трансляция велась словацким новостным агентством TASR в среду.
Он заявил, что на реализацию такой идеи потребовались бы дополнительные финансы, а в итоге была бы создана параллельная НАТО структура, эффективное функционирование которой сложно представить.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза
11 января, 22:29
 
В миреЕвропаРоссияСловакияРоберт КалинякАндрюс КубилюсНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала