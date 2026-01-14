Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам.
"Хотим ли мы стать полноправным членом Евросоюза? Да, несомненно и однозначно… Но для этого есть одно очень большое и важное предварительное условие: страна объективно должна соответствовать стандартам Евросоюза. Может, и не на 100%, но хотя бы на 97, 98, 99%. В противном случае ставить цель, обойдя это условие — это просто потеря времени и энергии", - заявил Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира в Закавказье.
По его словам, сейчас нужно идти по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам Евросоюза. "Вот, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения, потому что мы должны отдавать себе отчет. В конце концов, Европейский союз может решить, что не расширяется, может произойти и обратное…В любом случае Армения будет в выигрышном положении: либо станет полноправным членом Евросоюза, либо не станет членом ЕС, но будет государством, соответствующим стандартам Европейского союза, современным стандартам", - подчеркнул Пашинян.
Он также добавил, что власти отдают себе отчет, что страна не можем одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза. "Но сейчас есть пространство, и идя этим путем, оставаясь членом Евразийского экономического союза, мы сейчас находимся в этом пространстве... На данном этапе нет несовместимости, в противном случае это было бы невозможно. Следовательно, насколько совместимость будет возможна, мы продолжим оставаться членом Евразийского экономического союза", - подчеркнул Пашинян.
По его мнению, когда будет очевидна невозможность совместимости, власти с гражданами страны, примут решение, вытекающее из свободного волеизъявления народа.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
