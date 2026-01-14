Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза
14.01.2026
Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза
Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза - РИА Новости, 14.01.2026
Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. РИА Новости, 14.01.2026
Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Евросоюза

Пашинян: Армения хочет стать членом ЕС, но нужно соответствовать стандартам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам.
"Хотим ли мы стать полноправным членом Евросоюза? Да, несомненно и однозначно… Но для этого есть одно очень большое и важное предварительное условие: страна объективно должна соответствовать стандартам Евросоюза. Может, и не на 100%, но хотя бы на 97, 98, 99%. В противном случае ставить цель, обойдя это условие — это просто потеря времени и энергии", - заявил Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира в Закавказье.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
12 января, 18:55
По его словам, сейчас нужно идти по пути превращения Армении в страну, соответствующую стандартам Евросоюза. "Вот, когда это произойдет, возникнет вопрос политического решения, потому что мы должны отдавать себе отчет. В конце концов, Европейский союз может решить, что не расширяется, может произойти и обратное…В любом случае Армения будет в выигрышном положении: либо станет полноправным членом Евросоюза, либо не станет членом ЕС, но будет государством, соответствующим стандартам Европейского союза, современным стандартам", - подчеркнул Пашинян.
Он также добавил, что власти отдают себе отчет, что страна не можем одновременно быть членом Евросоюза и Евразийского экономического союза. "Но сейчас есть пространство, и идя этим путем, оставаясь членом Евразийского экономического союза, мы сейчас находимся в этом пространстве... На данном этапе нет несовместимости, в противном случае это было бы невозможно. Следовательно, насколько совместимость будет возможна, мы продолжим оставаться членом Евразийского экономического союза", - подчеркнул Пашинян.
По его мнению, когда будет очевидна невозможность совместимости, власти с гражданами страны, примут решение, вытекающее из свободного волеизъявления народа.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Ереван - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Армении обвинили ЕС в вмешательстве во внутренние дела республики
17 декабря 2025, 00:05
 
В миреАрменияРоссияЗакавказьеНикол ПашинянВаагн ХачатурянАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала