Глава Росархива рассказал о черном рынке документов

"Специальной статистики нет. Но фальшивые документы встречаются, и черный рынок культурных ценностей существует. Всё, что там торгуется, - это с легальной точки зрения незаконные вещи, или похищенные у собственников, или же фальшивка, которую выдают за подлинник. Продаются художественные полотна, музейные предметы и, конечно, архивные документы", - сказал глава ведомства.