Глава Росархива рассказал о черном рынке документов
04:06 14.01.2026 (обновлено: 11:44 14.01.2026)
Глава Росархива рассказал о черном рынке документов
2026
Дарья Буймова
андрей артизов, федеральное архивное агентство (росархив)
Андрей Артизов, Федеральное архивное агентство (Росархив)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Черный рынок архивных документов существует, и чтобы определить подлинность бумаг, требуется специальная экспертиза, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.
"Специальной статистики нет. Но фальшивые документы встречаются, и черный рынок культурных ценностей существует. Всё, что там торгуется, - это с легальной точки зрения незаконные вещи, или похищенные у собственников, или же фальшивка, которую выдают за подлинник. Продаются художественные полотна, музейные предметы и, конечно, архивные документы", - сказал глава ведомства.
Картина Петр I в исполнении неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ сообщили о подмене указа Петра I в российском архиве
7 декабря 2024, 18:32
Он напомнил, что есть примеры, когда известным людям продавали картины, которые потом оказывались фальшивыми.
"Такое бывает и с архивными документами, к сожалению. Их черный рынок существует, потому что архивные документы, к которым прикоснулась рука выдающихся людей, ценны. И чем старше документ, чем выше статус личности, тем выше ценность и денежная стоимость документа", - добавил Артизов.
Чтобы докопаться до истины - подлинник предмет или фальшивка, - требуется специальная экспертиза с участием профессионалов, которые дадут компетентное заключение, пояснил глава Росархива.
Новый экспонат Музея международного нумизматического клуба (МНК) - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Музее нумизматики представили золотую монету-сенсацию
23 октября 2025, 07:32
 
Андрей АртизовФедеральное архивное агентство (Росархив)
 
 
