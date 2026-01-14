https://ria.ru/20260114/arkhivy-2067713147.html
Глава Росархива рассказал о черном рынке документов
Глава Росархива рассказал о черном рынке документов - РИА Новости, 14.01.2026
Глава Росархива рассказал о черном рынке документов
Черный рынок архивных документов существует, и чтобы определить подлинность бумаг, требуется специальная экспертиза, рассказал в интервью РИА Новости глава Росархива Андрей Артизов.
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Черный рынок архивных документов существует, и чтобы определить подлинность бумаг, требуется специальная экспертиза, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.
"Специальной статистики нет. Но фальшивые документы встречаются, и черный рынок культурных ценностей существует. Всё, что там торгуется, - это с легальной точки зрения незаконные вещи, или похищенные у собственников, или же фальшивка, которую выдают за подлинник. Продаются художественные полотна, музейные предметы и, конечно, архивные документы", - сказал глава ведомства.
Он напомнил, что есть примеры, когда известным людям продавали картины, которые потом оказывались фальшивыми.
"Такое бывает и с архивными документами, к сожалению. Их черный рынок существует, потому что архивные документы, к которым прикоснулась рука выдающихся людей, ценны. И чем старше документ, чем выше статус личности, тем выше ценность и денежная стоимость документа", - добавил Артизов
.
Чтобы докопаться до истины - подлинник предмет или фальшивка, - требуется специальная экспертиза с участием профессионалов, которые дадут компетентное заключение, пояснил глава Росархива
.