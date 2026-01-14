https://ria.ru/20260114/arkhangelsk-2067799476.html
В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка
В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка - РИА Новости, 14.01.2026
В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка
Суд в Архангельской области приговорил учительницу одной из школ Плесецкого района, которая обвинялась в рукоприкладстве в отношении недисциплинированного... РИА Новости, 14.01.2026
В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка
Архангельская учительница получила условный срок за избиение ученика
МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил учительницу одной из школ Плесецкого района, которая обвинялась в рукоприкладстве в отношении недисциплинированного 11-летнего мальчика, к условному сроку и запретил три года преподавать, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, с ноября 2024 года по март 2025 женщина, являясь классным руководителем в школе, систематически наносила побои 11-летнему ученику, который нарушал дисциплину в классе.
"Приговором Плесецкого районного суда учителю назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Суд также запретил женщине заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет, удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу потерпевшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Женщину признали виновной по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ
(истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации).
Приговор суда не вступил в законную силу.