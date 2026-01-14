В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка

МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил учительницу одной из школ Плесецкого района, которая обвинялась в рукоприкладстве в отношении недисциплинированного 11-летнего мальчика, к условному сроку и запретил три года преподавать, сообщили в региональном СУСК РФ.

Как установили следователи, с ноября 2024 года по март 2025 женщина, являясь классным руководителем в школе, систематически наносила побои 11-летнему ученику, который нарушал дисциплину в классе.

"Приговором Плесецкого районного суда учителю назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Суд также запретил женщине заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет, удовлетворил гражданский иск и взыскал в пользу потерпевшего 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Женщину признали виновной по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации).