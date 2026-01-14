https://ria.ru/20260114/arakchi-2067936722.html
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
в мире
иран
аббас аракчи
иран
ООН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах, но не раскрыл их число, следует из письма министра, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее письмо Аракчи
направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу
, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и главам МИД стран-членов ООН.
"Значительное число сотрудников полиции оказалось среди погибших, тогда как многие другие получили ранения. Высокое число жертв отражает, с одной стороны, уровень самообладания, проявленного правоохранительными органами, а с другой - уровень насилия, применявшегося террористическими элементами против них", – говорится в письме Аракчи.
Он призвал осудить теракты, совершенные в ходе беспорядков, а также внешнее вмешательство.
Ранее источник в силах безопасности Ирана
сообщил РИА Новости, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.