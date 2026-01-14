Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
23:41 14.01.2026
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах - РИА Новости, 14.01.2026
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах, но не раскрыл их число, следует из письма министра, имеющегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 14.01.2026
Глава МИД Ирана заявил о большом числе жертв на протестах

Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах в Иране, но не раскрыл их число

ООН, 14 янв – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о большом числе жертв на протестах, но не раскрыл их число, следует из письма министра, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее письмо Аракчи направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и главам МИД стран-членов ООН.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, заявил Трамп
Вчера, 23:09
"Значительное число сотрудников полиции оказалось среди погибших, тогда как многие другие получили ранения. Высокое число жертв отражает, с одной стороны, уровень самообладания, проявленного правоохранительными органами, а с другой - уровень насилия, применявшегося террористическими элементами против них", – говорится в письме Аракчи.
Он призвал осудить теракты, совершенные в ходе беспорядков, а также внешнее вмешательство.
Ранее источник в силах безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Госдуме назвали передачу Трампу карты с целями в Иране провокацией
Вчера, 22:27
 
