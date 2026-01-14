Apple зарегистрировала в России товарный знак

Рейтинг@Mail.ru
10:19 14.01.2026
Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную РИА Новости, 14.01.2026
россия, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Логотип компании Apple
Логотип компании Apple. Архивное фото
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом компания хочет оказывать в России образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, организовывать прокат кинофильмов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
РоссияAppleФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
