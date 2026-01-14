Рейтинг@Mail.ru
Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кино
14.01.2026
Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кино
Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кино - РИА Новости, 14.01.2026
Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кино
Спектакль "Мадам Рубинштейн" Московского драматического театра имени Пушкина, в котором главную роль играла народная артистка России Вера Алентова, могут... РИА Новости, 14.01.2026
Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кино

Спектакль "Мадам Рубинштейн", где играла Алентова, могут показать в кинотеатрах

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спектакль "Мадам Рубинштейн" Московского драматического театра имени Пушкина, в котором главную роль играла народная артистка России Вера Алентова, могут показать в кинотеатрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"В текущем театральном сезоне была проведена видеозапись спектакля "Мадам Рубинштейн" для показа в кинотеатрах. О возможном старте кинопроката театр сообщит дополнительно", - сказала собеседница агентства.
В Театре Пушкина заменили спектакль, где играла Алентова
Главную роль Хелены Рубинштейн в постановке по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто неизменно играла Алентова: впервые спектакль был поставлен в Москве специально к юбилею актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Прощание с Алентовой прошло 29 декабря 2025 года, актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем - режиссером Владимиром Меньшовым.
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
