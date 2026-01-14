Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали самую прибыльную актрису в мире - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:52 14.01.2026 (обновлено: 19:04 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/aktrisa-2067898563.html
СМИ назвали самую прибыльную актрису в мире
СМИ назвали самую прибыльную актрису в мире - РИА Новости, 14.01.2026
СМИ назвали самую прибыльную актрису в мире
Американская и доминиканская актриса Зои Салдана стала самой прибыльной киноактрисой в мире, общая сумма кассовых сборов фильмов с ней достигла 15,47 миллиарда... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:52:00+03:00
2026-01-14T19:04:00+03:00
культура
зои салдана
скарлетт йоханссон
роберт дауни-младший
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002678603_0:95:2048:1247_1920x0_80_0_0_2cead41d7de26f37dde30a1c9960e760.jpg
https://ria.ru/20260110/asmus-2067102001.html
https://ria.ru/20260107/bardo-2066732495.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002678603_0:93:2048:1629_1920x0_80_0_0_c5d2c2557636995c09525cd6b50c5e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зои салдана, скарлетт йоханссон, роберт дауни-младший, общество
Культура, Зои Салдана, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Общество
СМИ назвали самую прибыльную актрису в мире

Numbers: Зои Салдана стала самой прибыльной актрисой со сборами в $15 млрд

© Getty Images / Frazer HarrisonЗои Салдана на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния
Зои Салдана на 97-й ежегодной премии Оскар в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Getty Images / Frazer Harrison
Зои Салдана на 97-й ежегодной премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Американская и доминиканская актриса Зои Салдана стала самой прибыльной киноактрисой в мире, общая сумма кассовых сборов фильмов с ней достигла 15,47 миллиарда долларов, следует из данных онлайн-сервиса финансовой аналитики в области кинематографа Numbers.
Сервис, среди прочих кинокартин, учел роли Салданы в фантастической трилогии "Аватар", а также частях "Война бесконечности" и "Финал" супергеройской франшизы "Мстители" - каждый из фильмов преодолел порог в 1 миллиард долларов кассовых сборов. Кроме того, сервис добавил в общий подсчет участие актрисы в супергеройской трилогии "Стражи галактики", каждый из фильмов которой собрал более 700 миллиардов долларов, и научно-фантастической франшизе "Стартрек".
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Дочь плачет, думаю, сорвется…": спорт изувечил самую сексуальную актрису
10 января, 12:05
По данным сервиса, второе место за Салданой заняла американская актриса Скарлетт Йоханссон, принесшая киноиндустрии прибыли на сумму в 15,4 миллиарда долларов. Третье место занимает американский актер Сэмюэл Л. Джексон с 14,6 миллиарда долларов кассовых сборов, уточнил сервис. И Йоханссон, и Джексон, кроме прочих работ, как и Салдана сыграли ряд ролей в прибыльных супергеройских и фантастических блокбастерах.
Исходя из данных сервиса, в десятку самых прибыльных актеров также вошли американские киноактеры Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Том Круз, австралийский актер Крис Хемсворт, американские актеры Вин Дизель, Крис Эванс и Дуэйн Джонсон - все они преодолели порог в 11,4 миллиарда долларов суммарных кассовых сборов.
Брижит Бардо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Муж Брижит Бардо назвал причину смерти актрисы
7 января, 12:34
 
КультураЗои СалданаСкарлетт ЙоханссонРоберт Дауни-младшийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала