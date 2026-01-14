Аэропорт Пхукета опроверг информацию о пострадавших при посадке самолета

БАНГКОК, 14 янв - РИА Новости. Аэропорт Пхукета в Таиланде опроверг в специальном заявлении распространившуюся в среду в таиландских и международных СМИ информацию об авиапассажирах, получивших травмы в результате попадания самолета в воздушную яму при посадке на острове.

"После сообщений в интернете о том, что на рейсе Etihad Airways EY 416 ( Абу-Даби Пхукет ) 14 января перед посадкой в аэропорту Пхукета наблюдалась турбулентность, аэропорт Пхукета (PHK) хотел бы уточнить, что самолет благополучно приземлился в PHK в 11.55 утра. Первоначальная проверка и осмотр (пассажиров медперсоналом - ред.) не выявили пострадавших, инцидент не повлиял на работу аэропорта Пхукета", - говорится в заявлении руководства аэропорта, опубликованном на интернет-ресурсах воздушной гавани и информационного центра администрации провинции Пхукет.

В администрации аэропорта уточнили, что перед посадкой самолета были полностью скоординированы действия всех служб, включая медицинский персонал, пожарных и спасателей, а также другой наземный персонал, для оказания немедленной помощи пассажирам и экипажу.

"Аэропорт Пхукета ставит во главу угла безопасность и спокойствие всех пассажиров и соблюдает протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также проводит регулярные учения для обеспечения своевременной и эффективной помощи", - говорится в заявлении.