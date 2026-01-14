Рейтинг@Mail.ru
10:17 14.01.2026 (обновлено: 11:08 14.01.2026)
Аэропорт Пхукета опроверг информацию о пострадавших при посадке самолета
Аэропорт Пхукета опроверг информацию о пострадавших при посадке самолета
Аэропорт Пхукета опроверг информацию о пострадавших при посадке самолета

Аэропорт Пхукета опроверг данные о пострадавших из-за ямы при посадке самолета

CC BY 2.0 / Ben Reeves / Самолет заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет
Самолет заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
CC BY 2.0 / Ben Reeves /
Самолет заходит на посадку в аэропорт острова Пхукет. Архивное фото
БАНГКОК, 14 янв - РИА Новости. Аэропорт Пхукета в Таиланде опроверг в специальном заявлении распространившуюся в среду в таиландских и международных СМИ информацию об авиапассажирах, получивших травмы в результате попадания самолета в воздушную яму при посадке на острове.
"После сообщений в интернете о том, что на рейсе Etihad Airways EY 416 (Абу-Даби - Пхукет) 14 января перед посадкой в аэропорту Пхукета наблюдалась турбулентность, аэропорт Пхукета (PHK) хотел бы уточнить, что самолет благополучно приземлился в PHK в 11.55 утра. Первоначальная проверка и осмотр (пассажиров медперсоналом - ред.) не выявили пострадавших, инцидент не повлиял на работу аэропорта Пхукета", - говорится в заявлении руководства аэропорта, опубликованном на интернет-ресурсах воздушной гавани и информационного центра администрации провинции Пхукет.
В администрации аэропорта уточнили, что перед посадкой самолета были полностью скоординированы действия всех служб, включая медицинский персонал, пожарных и спасателей, а также другой наземный персонал, для оказания немедленной помощи пассажирам и экипажу.
"Аэропорт Пхукета ставит во главу угла безопасность и спокойствие всех пассажиров и соблюдает протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, а также проводит регулярные учения для обеспечения своевременной и эффективной помощи", - говорится в заявлении.
Около полудня 14 января по местному времени в таиландских и некоторых международных СМИ распространилась информация о том, что самолет одной из иностранных авиакомпаний попал в воздушную яму непосредственно перед посадкой на острове Пхукет, в результате чего многие пассажиры получили травмы. Некоторые СМИ сообщали, что в турбулентность попал лайнер авиакомпании Etihad Airlines.
Место падения сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Россиянин выжил при падении самолета в Таиланде, пишут СМИ
18 августа 2025, 06:54
 
В миреПхукет (остров)ТаиландНовый годEtihad AirwaysАбу-Даби
 
 
