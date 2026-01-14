https://ria.ru/20260114/aeroport-2067718459.html
В аэропорту Грозного ввели ограничения
В аэропорту Грозного ввели ограничения - РИА Новости, 14.01.2026
В аэропорту Грозного ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:43:00+03:00
2026-01-14T05:43:00+03:00
2026-01-14T05:43:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853061729_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4b6fd30c2228afee49e9c74154db8cef.jpg
https://ria.ru/20260113/krasnodar-2067694181.html
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853061729_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7d113dc89620c9fb8704043b4c0fcfbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Грозного ввели ограничения
В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов