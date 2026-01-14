Рейтинг@Mail.ru
05:43 14.01.2026
В аэропорту Грозного ввели ограничения
В аэропорту Грозного ввели ограничения
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Грозного ввели ограничения

В аэропорту Грозного ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт в Грозном
Аэропорт в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт в Грозном. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Грозного ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
