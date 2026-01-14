Рейтинг@Mail.ru
19:53 14.01.2026
Адвокат капитана Solong заявил, что судно не поддавалось управлению
Адвокат капитана Solong заявил, что судно не поддавалось управлению
Адвокат капитана Solong заявил, что судно не поддавалось управлению

Адвокат Мотина заявил, что Solong не поддавался управлению перед столкновением

Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии
© AP Photo / Dan Kitwood
Грузовое судно Solong после столкновения с танкером у побережья Англии. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Адвокат капитана контейнеровоза Solong, гражданина РФ Владимира Мотина, которого судят в Лондоне по обвинению в непредумышленном убийстве из-за столкновения судна с танкером у берегов Великобритании, Джеймс Леонард заявил, что сухогруз не поддавался управлению перед случившимся.
По версии обвинения, столкновения можно было избежать, а Мотин бездействовал вместо того, чтобы управлять судном.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море
Капитан контейнеровоза Solong не признал вину в убийстве по халатности
30 мая 2025, 13:30
30 мая 2025, 13:30
"Обвиняемый заявляет, что, находясь примерно в одной морской миле (1,85 километра) от места нахождения (танкера - ред.) Stena Immaculate, он (Мотин - ред.) попытался отключить автопилот Solong, чтобы вручную изменить курс на правый борт и пройти к корме Stena Immaculate. Нет никаких сомнений в том, что, если бы судно изменило курс так, как он намеревался, столкновения не произошло бы. Эта попытка не увенчалась успехом, и Solong не смог изменть курс", - заявил Леонард, его слова приводит телеканал ITV.
Защита также утверждает, что вместо того, чтобы рассматривать, виновен ли Мотин в бездействии перед аварией, присяжным стоит рассмотреть вопрос о том, было ли разумно ждать, пока суда не окажутся на расстоянии одной морской мили друг от друга, прежде чем предпринимать меры по предотвращению столкновения.
Суд над Мотиным начался во вторник в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, моряка обвиняют в непредумышленном убийстве из-за столкновения судна с танкером у берегов Великобритании. Судья ранее отметил, что российского капитана судят в Великобритании, так как столкновение произошло в британских водах.
Одним из доказательств, на которые будет опираться суд, является предварительный отчет, опубликованный в апреле 2025 года Британским отделом по расследованию морских происшествий, в котором говорится, что Мотин был единственным, кто находился на мостике в момент столкновения. Ожидается, что судебный процесс займет несколько недель.
Корабли у пристани в Стамбуле
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
13:50
13:50
В марте 2025 года танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа.
Посольство РФ сообщало, что на борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых был задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, они не пострадали. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами.
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия.
Пляж Най Янг на острове Пхукет
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов
11 января, 09:58
11 января, 09:58
 
В мире Великобритания Россия Лондон
 
 
