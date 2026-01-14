Адвокат капитана Solong заявил, что судно не поддавалось управлению

ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Адвокат капитана контейнеровоза Solong, гражданина РФ Владимира Мотина, которого судят в Лондоне по обвинению в непредумышленном убийстве из-за столкновения судна с танкером у берегов Великобритании, Джеймс Леонард заявил, что сухогруз не поддавался управлению перед случившимся.

По версии обвинения, столкновения можно было избежать, а Мотин бездействовал вместо того, чтобы управлять судном.

"Обвиняемый заявляет, что, находясь примерно в одной морской миле (1,85 километра) от места нахождения (танкера - ред.) Stena Immaculate, он (Мотин - ред.) попытался отключить автопилот Solong, чтобы вручную изменить курс на правый борт и пройти к корме Stena Immaculate. Нет никаких сомнений в том, что, если бы судно изменило курс так, как он намеревался, столкновения не произошло бы. Эта попытка не увенчалась успехом, и Solong не смог изменть курс", - заявил Леонард, его слова приводит телеканал ITV.

Защита также утверждает, что вместо того, чтобы рассматривать, виновен ли Мотин в бездействии перед аварией, присяжным стоит рассмотреть вопрос о том, было ли разумно ждать, пока суда не окажутся на расстоянии одной морской мили друг от друга, прежде чем предпринимать меры по предотвращению столкновения.

Суд над Мотиным начался во вторник в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли, моряка обвиняют в непредумышленном убийстве из-за столкновения судна с танкером у берегов Великобритании . Судья ранее отметил, что российского капитана судят в Великобритании, так как столкновение произошло в британских водах.

Одним из доказательств, на которые будет опираться суд, является предварительный отчет, опубликованный в апреле 2025 года Британским отделом по расследованию морских происшествий, в котором говорится, что Мотин был единственным, кто находился на мостике в момент столкновения. Ожидается, что судебный процесс займет несколько недель.

В марте 2025 года танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа.

Посольство РФ сообщало, что на борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых был задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, они не пострадали. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами.