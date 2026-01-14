В Молдавии могут посадить из-за политической позиции, считает адвокат

"Весьма все сложно. Чувствуешь себя ровно так же как человек, который оказался в тюрьме несправедливо. Именно так чувствует себя каждый из нас сейчас. Причиной уголовного преследования может становиться политическая позиция человека. Ты оказываешься в пенитенциарии потому, что у тебя другая политическая опция и потому, что ты работал в партии, которая в какой-то момент оказалась в немилости у нынешней власти", - сказал Морару.