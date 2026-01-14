В Молдавии могут посадить из-за политической позиции, считает адвокат

КИШИНЕВ, 14 янв – РИА Новости. Граждане Молдавии могут оказаться в заключении из-за своей политической позиции и работы в оппозиционных партиях, заявил РИА Новости адвокат Сергей Морару, комментируя судебные дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан.
"Весьма все сложно. Чувствуешь себя ровно так же как человек, который оказался в тюрьме несправедливо. Именно так чувствует себя каждый из нас сейчас. Причиной уголовного преследования может становиться политическая позиция человека. Ты оказываешься в пенитенциарии потому, что у тебя другая политическая опция и потому, что ты работал в партии, которая в какой-то момент оказалась в немилости у нынешней власти", - сказал Морару.
Адвокат также заявил, что лица, не поддерживающие правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), по его оценке, оказываются в уязвимом положении.
"Если человек не является избирателем ПДС, не поддерживает ПДС и не связан с неправительственными организациями, поддерживающими эту партию, он может оказаться в пенитенциарии", - отметил адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока "Победа" Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.