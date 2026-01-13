Рейтинг@Mail.ru
03:08 13.01.2026 (обновлено: 07:16 13.01.2026)
Kia зарегистрировала в России товарные знаки
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 13.01.2026
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Kia на руле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации товарных заков в России со сроком действия до 2034 года.
Под этими знаками Kia может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Kia Corporation — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
