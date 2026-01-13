Kia зарегистрировала в России товарные знаки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации товарных заков в России со сроком действия до 2034 года.

Под этими знаками Kia может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.