https://ria.ru/20260113/znaki-2067494728.html
Kia зарегистрировала в России товарные знаки
Kia зарегистрировала в России товарные знаки - РИА Новости, 13.01.2026
Kia зарегистрировала в России товарные знаки
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T03:08:00+03:00
2026-01-13T03:08:00+03:00
2026-01-13T07:16:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455775_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_be8adf27840fc1818cd09437b3efcd0b.jpg
https://ria.ru/20260112/mersedes-2067427102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455775_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cec41fb3e801d4832606f0571204e278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Kia зарегистрировала в России товарные знаки
РИА Новости: Kia зарегистрировала в России товарные знаки
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент
принял решение о регистрации товарных заков в России
со сроком действия до 2034 года.
Под этими знаками Kia может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Kia Corporation — южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.