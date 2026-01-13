Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Житель Калининграда провел половину новогодних каникул в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями 2 января, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что 2 января мужчина в подъезде дома выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан. Его задержали и доставили в отдел полиции, где был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.

Судебное заседание состоялось 3 января. Мужчина признал вину, пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался с соседями, помнит, что угрожал им, но не уверен, что саперной лопаткой, как указали соседи. У него есть старинная саперная лопатка, ранее он показывал ее соседям, отметил он.