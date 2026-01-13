https://ria.ru/20260113/zhitel-2067510935.html
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями - РИА Новости, 13.01.2026
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
Житель Калининграда провел половину новогодних каникул в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями 2 января, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:40:00+03:00
2026-01-13T07:40:00+03:00
2026-01-13T07:40:00+03:00
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766448_0:0:3538:1991_1920x0_80_0_0_580492314517a7cbb9d971d08130359b.jpg
https://ria.ru/20260108/vladimir-2066856815.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766448_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1e24dd159f5f3acec065a098d1f3850a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
РИА Новости: калининградца арестовали в праздники из-за ругани с соседями
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Житель Калининграда провел половину новогодних каникул в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями 2 января, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 2 января мужчина в подъезде дома выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан. Его задержали и доставили в отдел полиции, где был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.
Судебное заседание состоялось 3 января. Мужчина признал вину, пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался с соседями, помнит, что угрожал им, но не уверен, что саперной лопаткой, как указали соседи. У него есть старинная саперная лопатка, ранее он показывал ее соседям, отметил он.
Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на пять суток, заключается в материалах.