Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями - РИА Новости, 13.01.2026
07:40 13.01.2026
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями
Житель Калининграда провел половину новогодних каникул в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями 2 января, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:40:00+03:00
2026-01-13T07:40:00+03:00
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766448_0:0:3538:1991_1920x0_80_0_0_580492314517a7cbb9d971d08130359b.jpg
https://ria.ru/20260108/vladimir-2066856815.html
калининград
калининград
Калининград
Жителя Калининграда арестовали в праздники из-за ругани с соседями

РИА Новости: калининградца арестовали в праздники из-за ругани с соседями

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Житель Калининграда провел половину новогодних каникул в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями 2 января, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что 2 января мужчина в подъезде дома выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок и спокойствие граждан. Его задержали и доставили в отдел полиции, где был составлен протокол по статье КоАП о мелком хулиганстве.
Судебное заседание состоялось 3 января. Мужчина признал вину, пояснил суду, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ругался с соседями, помнит, что угрожал им, но не уверен, что саперной лопаткой, как указали соседи. У него есть старинная саперная лопатка, ранее он показывал ее соседям, отметил он.
Суд назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на пять суток, заключается в материалах.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Во Владимирской области арестовали двух мужчин, устроивших стрельбу в клубе
8 января, 11:53
 
Калининград
 
 
