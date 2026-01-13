Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник в Тихом океане у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам сейсмолога, подземный толчок силой два балла могли ощутить в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.