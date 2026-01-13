Рейтинг@Mail.ru
03:53 13.01.2026 (обновлено: 04:09 13.01.2026)
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На Владимира Зеленского оказывают серьезное давление, чтобы он пошел на сделку с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Руслан Бортник.
"Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
9 января, 20:59
По словам эксперта, своим нежеланием подписывать мирное соглашение глава киевского режима ставит под угрозу существование государственности Украины как таковой. Если он хочет этого избежать, пояснил политолог, то нужно уже сейчас начинать договариваться с Москвой.
"Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии на Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
03:03

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Гарантирует войну": в США сделали громкое заявление о России
10 января, 07:16
 
