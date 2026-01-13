"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На Владимира Зеленского оказывают серьезное давление, чтобы он пошел на сделку с Россией, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka украинский политолог Руслан Бортник.
"Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — сказал он.
"Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии на Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря российский лидер Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.
В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
