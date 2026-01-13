Рейтинг@Mail.ru
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников - РИА Новости, 13.01.2026
03:18 13.01.2026
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
общество
россия
сша
сергей муравьев
зарплаты
зарплата
праздники
общество, россия, сша, сергей муравьев, зарплаты, зарплата, праздники
Общество, Россия, США, Сергей Муравьев, Зарплаты, Зарплата, Праздники
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников

HR-специалист Муравьев: оснований для сокращения зарплаты из-за праздников нет

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оснований для сокращения заработной платы сотрудников из-за праздничных дней в законе практически нет, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Трудовое законодательство России — правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США", — пояснил он.

Легальной возможностью урезать зарплату является простой, или невозможность выполнения работы. Но для этого необходимы веские основания и соответствующие документы. Также работника могут отправить в отпуск без сохранения зарплаты, но лишь по согласованию с ним.
Во всех остальных случаях зарплата должна быть выплачена в полном объеме и вовремя, а если дни выплаты приходятся на праздники, то заранее. В противном случае следует жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру, заключил Муравьев.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год
21 декабря 2025, 02:12
 
ОбществоРоссияСШАСергей МуравьевЗарплатыЗарплатаПраздники
 
 
