Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Оснований для сокращения заработной платы сотрудников из-за праздничных дней в законе практически нет, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Трудовое законодательство России — правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США", — пояснил он.
Легальной возможностью урезать зарплату является простой, или невозможность выполнения работы. Но для этого необходимы веские основания и соответствующие документы. Также работника могут отправить в отпуск без сохранения зарплаты, но лишь по согласованию с ним.
Во всех остальных случаях зарплата должна быть выплачена в полном объеме и вовремя, а если дни выплаты приходятся на праздники, то заранее. В противном случае следует жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру, заключил Муравьев.
21 декабря 2025, 02:12