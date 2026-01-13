Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников

"Трудовое законодательство России — правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США", — пояснил он.

Легальной возможностью урезать зарплату является простой, или невозможность выполнения работы. Но для этого необходимы веские основания и соответствующие документы. Также работника могут отправить в отпуск без сохранения зарплаты, но лишь по согласованию с ним.