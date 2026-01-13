В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.

Также сообщается в о взрывах в Харькове, Одессе и Павлограде Днепропетровской области.

В итоге левый берег Киева частично остался без света и тепла, метро работало с ограничениями, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. С такой же проблемой столкнулись несколько других регионов.