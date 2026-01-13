https://ria.ru/20260113/vzryvy-2067487669.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 13.01.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.01.2026
