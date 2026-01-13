https://ria.ru/20260113/vzryv-2067491171.html
В небе над Донецком прогремел взрыв
Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
донецк
