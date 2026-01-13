Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/vzryv-2067491171.html
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 13.01.2026
В небе над Донецком прогремел взрыв
Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:58:00+03:00
2026-01-13T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151264/22/1512642257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ae2b4224ce6d14ba34f18a880f771a0.jpg
https://ria.ru/20260113/opasnost-2067489388.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151264/22/1512642257_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_f8c206218ac77e525e999a579d89f596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
В небе над Донецком прогремел взрыв

В небе над севером Донецка прогремел взрыв

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Въезд в город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Звук взрыва был слышен в интервале между 1.45 и 1.50 в центральной и северной частях города.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала