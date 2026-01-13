Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
08:19 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске
Украинский военнопленный Андрей Иванов рассказал о попытке провести пиар-акцию с целью якобы доказательства присутствия украинской армии в освобожденном ВС РФ... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
россия
красноармейск
украина
андрей иванов
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
украина
в мире, россия, красноармейск, украина, андрей иванов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Красноармейск, Украина, Андрей Иванов, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о попытке провести пиар-акцию в Красноармейске

Пленный Иванов: ВСУ пытались вывесить украинский флаг в Красноармейске

© РИА НовостиКадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости
Кадры уничтожения группы боевиков ВСУ с украинским флагом в Красноармейске
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Иванов рассказал о попытке провести пиар-акцию с целью якобы доказательства присутствия украинской армии в освобожденном ВС РФ Красноармейске, рассказало Минобороны РФ.
Военнопленный Андрей Иванов находился в составе одной из трех групп, которые командование ВСУ направило в Красноармейск в ДНР для проведения видеосъемки демонстрации украинского флага на подконтрольной российским подразделениям территории, объяснили в МО РФ.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
05:45
«

"Мы проникали в Покровск (Красноармейск - ред.) тремя группами по два человека. В каждой группе был рюкзак с украинским флагом и с гражданской одеждой. Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать что Покровск находится под Украиной… Но у нас ничего не получилось, потому что дрон начал над нами кружить… Мы начали разбегаться… Таким образом умудрился добежать до места, где находились российские войска", - заявил пленный.

Иванов обратился к своим сослуживцам и призвал их не участвовать в подобных пиар-акциях.
«

"Своим побратимам я хочу сказать, что не надо этого делать… Что Зеленский отправляет людей чтобы развешивать флаги и показывать что Покровск находится под Украиной… Это не так", - отметил он.

На опубликованных кадрах российские штурмовики достают из рюкзака уничтоженного боевика флаг Украины.
«

"Вот флаг… Ну пришли они нам его показать… Ну вот и показали", - сказал на видео один из российских штурмовиков.

Освобожденный российскими войсками Красноармейск - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Пленный ВСУ признался, что так и не понял свою задачу в Красноармейске
30 декабря 2025, 09:05
 
В миреРоссияКрасноармейскУкраинаАндрей ИвановВооруженные силы Украины
 
 
