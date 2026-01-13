https://ria.ru/20260113/vsu-2067509059.html
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России, всего противник выпустил по гражданским объектам более четырех тысяч боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителей: ранения получили 107 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе трое детей. За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам как минимум 4111 боеприпасов", - говорится в информационной записке Мирошника, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Целями атак становились жилые дома и придомовые территории, места массового скопления мирных жителей, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские предприятия, гражданский автотранспорт, подчеркнул он.
Наибольшему числу обстрелов и дронных атак украинских нацистов подверглись гражданские объекты в Белгородской, Херсонской и Курской областях
, добавил посол.