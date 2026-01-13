Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/vsu-2067509059.html
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей - РИА Новости, 13.01.2026
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России, всего противник выпустил по гражданским объектам более четырех тысяч боеприпасов, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:06:00+03:00
2026-01-13T07:06:00+03:00
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260113/mid-2067508934.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область
Курская область
От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей

Мирошник: от атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России, всего противник выпустил по гражданским объектам более четырех тысяч боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителей: ранения получили 107 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе трое детей. За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам как минимум 4111 боеприпасов", - говорится в информационной записке Мирошника, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Целями атак становились жилые дома и придомовые территории, места массового скопления мирных жителей, объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские предприятия, гражданский автотранспорт, подчеркнул он.
Наибольшему числу обстрелов и дронных атак украинских нацистов подверглись гражданские объекты в Белгородской, Херсонской и Курской областях, добавил посол.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В МИД рассказали, сколько россиян остались без света из-за ударов ВСУ
07:05
 
Курская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала