МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. От атак ВСУ с 1 по 11 января погибли 45 мирных жителей России, всего противник выпустил по гражданским объектам более четырех тысяч боеприпасов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадали как минимум 152 мирных жителей: ранения получили 107 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе трое детей. За этот период украинские боевики выпустили по российским гражданским объектам как минимум 4111 боеприпасов", - говорится в информационной записке Мирошника, которая есть в распоряжении РИА Новости.