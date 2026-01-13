https://ria.ru/20260113/vsu-2067507474.html
В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов
В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов - РИА Новости, 13.01.2026
В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов
Склады беспилотников ВСУ дальнего действия и казармы украинских операторов БПЛА уничтожены в районе населенного пункта Шостка Сумской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:33:00+03:00
2026-01-13T06:33:00+03:00
2026-01-13T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
https://ria.ru/20260113/vsu-2067507369.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов
РИА Новости: в Сумской области уничтожены склады БПЛА ВСУ и казармы операторов