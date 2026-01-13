МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Командование ВСУ привлекло связистов из 76-го полка для удержания позиций на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Для удержания позиций на харьковском направлении украинское командование задействует связистов из 76-го полка связи. Были найдены документы военнослужащих этого подразделения", - сказал собеседник агентства.