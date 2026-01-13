Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/vsu-2067506064.html
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец - РИА Новости, 13.01.2026
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец
Боевики ВСУ атаковали ударными дронами гражданское население под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир гранатометного взвода "Южной" группировки войск РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:07:00+03:00
2026-01-13T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20260112/vsu-2067298734.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец

ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Боевики ВСУ атаковали ударными дронами гражданское население под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир гранатометного взвода "Южной" группировки войск с позывным "Борец".
"Был случай, когда из населенного пункта, который мы штурмовали, выходили гражданские, и ВСУ наносили по ним удары FPV-дронами. Такие случаи есть и были", — рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала