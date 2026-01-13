https://ria.ru/20260113/vsu-2067506064.html
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец
ВСУ ударили дронами по мирным жителям под Константиновкой, рассказал боец
Боевики ВСУ атаковали ударными дронами гражданское население под Константиновкой, рассказал РИА Новости командир гранатометного взвода "Южной" группировки войск РИА Новости, 13.01.2026
