Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 13.01.2026
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области уничтожила до 200 боевиков ВСУ
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ

РИА Новости: штурмовики уничтожили до 200 военных ВСУ при зачистке Гуляйполя

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области уничтожила до 200 боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Шуруп".
"Стрелковые бои были минимальными — в основном уже на этапе зачистки домов. В результате действий штурмовой роты в моем секторе было уничтожено до 200 человек противника", — сказал "Шуруп".
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Сумской области
05:02
По словам бойца, подразделение действовало малыми штурмовыми группами сразу с двух направлений.
"На начальном этапе сопротивления не встретили — в первых домах противника не было. Позже при зачистке соседних домов взяли пленных, которые передали схему расположения подразделений ВСУ", — уточнил "Шуруп".
Он отметил, что полученная информация, а также изъятые радиостанции позволили точно определить позиции противника.
"Они располагались группами, примерно через каждые два дома. Воздушная разведка мониторила обстановку, и мы последовательно зачищали участки", — сказал стрелок.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.
ВС России отразили контратаки ВСУ на Купянском направлении
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
