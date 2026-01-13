https://ria.ru/20260113/vsu-2067502798.html
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ - РИА Новости, 13.01.2026
Боец рассказал о зачистке Гуляйполя от ВСУ
13.01.2026
ДОНЕЦК, 13 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области уничтожила до 200 боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Шуруп".
"Стрелковые бои были минимальными — в основном уже на этапе зачистки домов. В результате действий штурмовой роты в моем секторе было уничтожено до 200 человек противника", — сказал "Шуруп".
По словам бойца, подразделение действовало малыми штурмовыми группами сразу с двух направлений.
"На начальном этапе сопротивления не встретили — в первых домах противника не было. Позже при зачистке соседних домов взяли пленных, которые передали схему расположения подразделений ВСУ
", — уточнил "Шуруп".
Он отметил, что полученная информация, а также изъятые радиостанции позволили точно определить позиции противника.
"Они располагались группами, примерно через каждые два дома. Воздушная разведка мониторила обстановку, и мы последовательно зачищали участки", — сказал стрелок.
Минобороны 27 декабря 2025 года сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области
.