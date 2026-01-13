Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года

Там же уточнили, что возврат товаров регулируется нормами действующего законодательства. Компания рекомендует пользователям проверять заказы сразу на стойке пункта выдачи и возвращать его, если были выявлены недостатки. В других случаях для возврата рекомендуется оформлять заявку: ее рассматривает сам продавец. "Если же покупатель не согласен с итоговым решением продавца, то он может оспорить его, обратившись в службу поддержки Wildberries", - сказали в компании.