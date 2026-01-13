Рейтинг@Mail.ru
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/vozvrast-2067496301.html
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года - РИА Новости, 13.01.2026
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года
Массовых возвратов заказов на маркетплейсах после новогодних праздников не было, рассказали РИА Новости в пресс-службах Ozon, "Яндекс Маркета" и объединенной... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T03:36:00+03:00
2026-01-13T03:36:00+03:00
экономика
wildberries
ozon
яндекс.маркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063159560_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_60f78021bce915f3234ef6c5345ed56d.jpg
https://ria.ru/20260108/pokupka-2066866292.html
https://ria.ru/20260103/pokupki-2066135107.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063159560_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6c17c8da0eaa442f37d4f234ef77304d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, wildberries, ozon, яндекс.маркет
Экономика, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет
Маркетплейсы рассказали о масштабах возврата товаров после Нового года

РИА Новости: массовых возвратов после Нового года на маркетплейсах не было

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов
В пункте выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
В пункте выдачи заказов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Массовых возвратов заказов на маркетплейсах после новогодних праздников не было, рассказали РИА Новости в пресс-службах Ozon, "Яндекс Маркета" и объединенной компании Wildberries&Russ.
"Яндекс Маркет" не фиксирует массовых возвратов после праздников", - сказали в компании.
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Wildberries назвал самую дорогую покупку на маркетплейсе в 2025 году
8 января, 13:12
"Мы всегда стремимся к тому, чтобы пользователи могли приобрести только качественные товары на платформе и были удовлетворены заказом. Wildberries выступает посредником между продавцом и покупателем. И в нашем приоритете - сделать процесс взаимодействия между всеми участниками работы маркетплейса максимально комфортным. ... Что касается количества возвратов – оно всегда остается небольшим в сравнении с масштабом бизнеса и даже в периоды после новогодних распродаж", - прокомментировали в Wildberries.
Там же уточнили, что возврат товаров регулируется нормами действующего законодательства. Компания рекомендует пользователям проверять заказы сразу на стойке пункта выдачи и возвращать его, если были выявлены недостатки. В других случаях для возврата рекомендуется оформлять заявку: ее рассматривает сам продавец. "Если же покупатель не согласен с итоговым решением продавца, то он может оспорить его, обратившись в службу поддержки Wildberries", - сказали в компании.
"Случаи необоснованных возвратов крайне редкие, и после праздников мы не отмечаем роста числа таких ситуаций. До новогодних праздников мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, а новогодний декор можно вернуть в течение всего семи дней. Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов", - отметили в Ozon.
Как добавили в компании, маркетплейс выстроил защиту для производителей и продавцов от необоснованных возвратов. Например, в заявке о возврате покупатель должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок. А сотрудники пунктов выдачи проверяют сохранность изначального вида, заводской упаковки и пломбы, фабричных ярлыков и потребительских свойств.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Россияне столкнулись с блокировками при крупных покупках на маркетплейсах
3 января, 06:47
 
ЭкономикаВайлдберриз (Wildberries)OzonЯндекс.Маркет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала