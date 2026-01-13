МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лондон не отправит войска на Украину, пока не будет уверен в их безопасности, заявил начальник штаба обороны британских ВС, главный маршал авиации Ричард Найтон.
«
"Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности", — процитировала его Telegraph во время выступления перед членами парламента.
Найтона также спросили, считает ли он, что британские солдаты будут в безопасности и обеспечены достаточными ресурсами для выполнения задач в случае окончания боевых действий. Маршал признал, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Комментируя этот документ, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Все такие подразделения и объекты будут рассматривать в качестве законных боевых целей.
Дипломат подчеркнула, что декларация нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.