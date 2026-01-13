Рейтинг@Mail.ru
Британия отказалась отправлять войска на Украину до завершения конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 13.01.2026 (обновлено: 08:26 13.01.2026)
Британия отказалась отправлять войска на Украину до завершения конфликта
Британия отказалась отправлять войска на Украину до завершения конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лондон не отправит войска на Украину, пока не будет уверен в их безопасности, заявил начальник штаба обороны британских ВС, главный маршал авиации Ричард Найтон.
"Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности", — процитировала его Telegraph во время выступления перед членами парламента.

Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"
Вчера, 01:48
Найтона также спросили, считает ли он, что британские солдаты будут в безопасности и обеспечены достаточными ресурсами для выполнения задач в случае окончания боевых действий. Маршал признал, что в оперативной обстановке не бывает нулевого риска.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Комментируя этот документ, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Все такие подразделения и объекты будут рассматривать в качестве законных боевых целей.
Дипломат подчеркнула, что декларация нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине
Вчера, 06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКир СтармерМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
