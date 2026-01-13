Родригес обсудила сотрудничество с послами ЕС

МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу с главами дипломатических миссий стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, аккредитованными в Каракасе, сообщил глава МИД Иван Хиль.
"Сегодня у нас состоялась продолжительная и интенсивная встреча с дипломатическим корпусом Европейского союза, а также с представителями Великобритании и Швейцарии, в ходе которой мы обменялись мнениями и подтвердили необходимость продвижения к более продуктивному и углубленному диалогу", - заявил по итогам переговоров министр в эфире телеканала VTV.
Во встрече с европейскими представителями во дворце Мирафлорес помимо президента приняли участие председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес и вице-президент по вопросам безопасности, министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. По словам Хиля, стороны обсудили состояние отношений, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, образовательной и фармацевтической сферах.
Глава венесуэльского МИД отметил, что в ходе переговоров была подчеркнута готовность Каракаса развивать новую, более интенсивную повестку сотрудничества "на основе уважения и равенства государств" в интересах народов Венесуэлы и Европы. Отдельное внимание, по его словам, было уделено историческим и гуманитарным связям, включая присутствие в стране крупных европейских общин, в том числе итальянской, испанской, португальской, а также выходцев из других стран ЕС и Великобритании.
Хиль сообщил, что участники встречи также обсудили события 3 января, которые венесуэльские власти расценивают как нарушение международного права и суверенитета страны. По его словам, в ходе беседы была подтверждена приверженность европейских государств принципам международного права и Уставу ООН.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.