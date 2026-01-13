Родригес обсудила сотрудничество с послами ЕС

МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу с главами дипломатических миссий стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии, аккредитованными в Каракасе, сообщил глава МИД Иван Хиль.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.