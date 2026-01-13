Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали условие отправки войск на Украину
06:04 13.01.2026 (обновлено: 07:31 13.01.2026)
В Британии назвали условие отправки войск на Украину
В Британии назвали условие отправки войск на Украину
В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Маршал Найтон: Британия не развернет силы на Украине до прекращения конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лондон не развернет свои войска на Украине, пока не будет уверен в их безопасности, заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, выступая перед членами парламента, его слова приводит газета Telegraph.
"Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности", — сказал он.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине
Вчера, 06:38
Члены парламента спросили Найтона, считает ли он, что британские солдаты будут в безопасности и обеспечены достаточными ресурсами для выполнения задач на Украине в случае окончания войны. Маршал признал, что "в оперативной обстановке не бывает нулевого риска".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"
Вчера, 01:48
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Нельзя доверять". В Британии набросились на Стармера из-за Украины
11 января, 17:29
 
