В Британии назвали условие отправки войск на Украину

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Лондон не развернет свои войска на Украине, пока не будет уверен в их безопасности, заявил главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил страны Ричард Найтон, выступая перед членами парламента, его слова приводит газета Telegraph.
«
"Мы не будем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены в их безопасности", — сказал он.
Члены парламента спросили Найтона, считает ли он, что британские солдаты будут в безопасности и обеспечены достаточными ресурсами для выполнения задач на Украине в случае окончания войны. Маршал признал, что "в оперативной обстановке не бывает нулевого риска".
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.