Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото

Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина

"Полиция отступает": в Германии пришли в ужас из-за происходящего в Одессе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Регулярные зверства сотрудников украинских ТЦК стали одной из главных тем для обсуждения в Одессе, пишет немецкая газета Регулярные зверства сотрудников украинских ТЦК стали одной из главных тем для обсуждения в Одессе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.

"Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры", — пожаловался изданию местный житель.

По его словам, украинские власти замалчивают действия ТЦК, выдавая их за якобы российскую пропаганду, несмотря на то, что люди фиксируют десятки случаев злоупотреблений служебными обязанностями.

"Я сам это пережил и до сих пор вижу десятки подобных случаев со своими товарищами. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства", — добавил он.

Издание отмечает, что многие украинцы используют коррупцию в ТЦК, просто откупаясь от проблем и больше ничего не слыша о мобилизации.

Сообщения о коррупции на Украине , в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.