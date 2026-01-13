Рейтинг@Mail.ru
"Полиция отступает": в Германии пришли в ужас из-за происходящего в Одессе
03:10 13.01.2026
"Полиция отступает": в Германии пришли в ужас из-за происходящего в Одессе
"Полиция отступает": в Германии пришли в ужас из-за происходящего в Одессе
Регулярные зверства сотрудников украинских ТЦК стали одной из главных тем для обсуждения в Одессе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных... РИА Новости, 13.01.2026
"Полиция отступает": в Германии пришли в ужас из-за происходящего в Одессе

Berliner Zeitung: сотрудники ТЦК занимаются произволом в Одессе

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Регулярные зверства сотрудников украинских ТЦК стали одной из главных тем для обсуждения в Одессе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.
"Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры", — пожаловался изданию местный житель.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Одессе в водителя микроавтобуса ТЦК выстрелили из газового пистолета
2 января, 13:20
По его словам, украинские власти замалчивают действия ТЦК, выдавая их за якобы российскую пропаганду, несмотря на то, что люди фиксируют десятки случаев злоупотреблений служебными обязанностями.
"Я сам это пережил и до сих пор вижу десятки подобных случаев со своими товарищами. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства", — добавил он.
Издание отмечает, что многие украинцы используют коррупцию в ТЦК, просто откупаясь от проблем и больше ничего не слыша о мобилизации.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Буданов* пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК
10 января, 15:40
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
7 января, 21:14
 
В миреУкраинаОдессаГерманияДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
