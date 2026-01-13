Рейтинг@Mail.ru
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
03:03 13.01.2026
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
Киев оказался не готов к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе украинской столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
киев
украина
олег соскин
киев
украина
в мире, киев, украина, олег соскин
В мире, Киев, Украина, Олег Соскин
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России

Соскин: Киев оказался не готов к экстренной ситуации в энергетике

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев оказался не готов к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе украинской столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов
00:44
В происходящем политолог обвинил и центральную власть, которая оказалась неспособна выработать меры по организации жизнеобеспечение города.
«
"По сути, Киев гибнет. И, видимо, погибнет", — резюмировал Соскин.
Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Едва заметны". Чем российские бойцы удивили ВСУ
2 ноября 2025, 08:00
 
