"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России - РИА Новости, 13.01.2026
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
Киев оказался не готов к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе украинской столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.01.2026
Соскин: Киев оказался не готов к экстренной ситуации в энергетике
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев оказался не готов к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе украинской столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
В происходящем политолог обвинил и центральную власть, которая оказалась неспособна выработать меры по организации жизнеобеспечение города.
«
"По сути, Киев
гибнет. И, видимо, погибнет", — резюмировал Соскин
.
Ранее Владимир Зеленский
обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине
в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.