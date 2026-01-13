"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев оказался не готов к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе украинской столицы, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

В происходящем политолог обвинил и центральную власть, которая оказалась неспособна выработать меры по организации жизнеобеспечение города.

Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.

В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.