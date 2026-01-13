"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев стоит на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре города, Киев стоит на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре города, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.

По словам Ваннера, украинцы растеряны из-за бездействия властей, которые выступают с призывом уезжать из города, одновременно заверяя, что якобы контролируют ситуацией с энергетикой.

"Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.

Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко , который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.

В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина