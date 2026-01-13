Рейтинг@Mail.ru
"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов - РИА Новости, 13.01.2026
00:44 13.01.2026
"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов
"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов
Киев стоит на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре города, заявил находящийся на Украине корреспондент... РИА Новости, 13.01.2026
"Почти катастрофа": в Киеве забили тревогу после российский ударов

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев стоит на грани катастрофы из-за успешных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре города, заявил находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Украине из-за перебоев с электроснабжением нарушилась работа госреестров
Вчера, 18:37
По словам Ваннера, украинцы растеряны из-за бездействия властей, которые выступают с призывом уезжать из города, одновременно заверяя, что якобы контролируют ситуацией с энергетикой.
"Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.
Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу
Вчера, 16:15
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
В Киеве объявили воздушную тревогу
Вчера, 15:46
В Киеве объявили воздушную тревогу
Вчера, 15:46
 
