Трамп может остановить поставки нефти из Мексики на Кубу, считает чиновник
05:39 13.01.2026
Трамп может остановить поставки нефти из Мексики на Кубу, считает чиновник
в мире
мексика
куба
сша
дональд трамп
мексика
куба
сша
2026
в мире, мексика, куба, сша, дональд трамп
В мире, Мексика, Куба, США, Дональд Трамп
Трамп может остановить поставки нефти из Мексики на Кубу, считает чиновник

Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может добиться прекращения поставок нефти из Мексики на Кубу в качестве рычага давления на Гавану, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Конечно, президент может воспользоваться этим рычагом давления", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о возможности Трампа прекратить поставки нефти из Мексики на Кубу.
Райт выразил мнение, что в случае решения главы Белого дома пойти на такой шаг, это будет сделать легко.
