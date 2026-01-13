Рейтинг@Mail.ru
05:21 13.01.2026
Трамп выступит с речью об экономике вечером во вторник
Президент США Дональд Трамп выступит с речью об экономике в 22.00 мск, сообщил Белый дом. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
сша
детройт
мичиган
дональд трамп
в мире, сша, детройт, мичиган, дональд трамп
В мире, США, Детройт, Мичиган, Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит с речью об экономике в 22.00 мск, сообщил Белый дом.
"Президент выступит с речью в экономическом клубе Детройта", - говорится в расписании американского лидера.
Мероприятие начнется в 22.00 мск, сообщил Белый дом. До этого Трамп посетит завод в Детройте, говорится в сообщении.
В штате Мичиган расположены крупные автопроизводства.
В миреСШАДетройтМичиганДональд Трамп
 
 
