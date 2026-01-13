https://ria.ru/20260113/tramp-2067502667.html
Трамп выступит с речью об экономике вечером во вторник
Трамп выступит с речью об экономике вечером во вторник - РИА Новости, 13.01.2026
Трамп выступит с речью об экономике вечером во вторник
Президент США Дональд Трамп выступит с речью об экономике в 22.00 мск, сообщил Белый дом. РИА Новости, 13.01.2026
Трамп выступит с речью об экономике вечером во вторник
Трамп выступит с речью об экономике в 22.00 мск вторника