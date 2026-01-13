Рейтинг@Mail.ru
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/tramp-2067491301.html
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 13.01.2026
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт
Европейцы надеются переждать президентство американского лидера Дональда Трампа и будут делать все, чтобы затянуть его сделку по Гренландии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:05:00+03:00
2026-01-13T02:05:00+03:00
в мире
гренландия
дания
европа
дональд трамп
нато
высшая школа экономики (вшэ)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7cb10c4c6a4466f56466892b712676b.jpg
https://ria.ru/20260112/ssha-2067476615.html
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067476122.html
гренландия
дания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067313175_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c524ca8cd87fed40f47d22c9085085f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, европа, дональд трамп, нато, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евросоюз
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт

Политолог Суслов: Европа надеется переждать Трампа

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европейцы надеются переждать президентство американского лидера Дональда Трампа и будут делать все, чтобы затянуть его сделку по Гренландии, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
"Трамп понимает, что Европе и Дании деваться некуда. Они нуждаются в Соединенных Штатах в большей степени, чем Соединенные Штаты нуждаются в них. Вряд ли Трампа удовлетворит активность НАТО по наращиванию своего военного присутствия в Гренландии в качестве альтернативы приобретения этого острова. Трамп четко поставил цель приобретения острова. Поэтому он от этого не отступится. Европейцы будут делать все для того, чтобы затягивать процессы, переждать Трампа в надежде, что после него Соединенные Штаты откажутся от этой затеи", - сказал Суслов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии
Вчера, 23:03
По мнению эксперта, желательный вариант для европейцев - совместное использование Гренландии, которое подразумевает расширение американских прав на острове, но при сохранении суверенитета со стороны Дании. Однако данный вариант вряд ли устроит администрацию Трампа, полагает Суслов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии поможет Трампу присоединить остров
Вчера, 22:55
 
В миреГренландияДанияЕвропаДональд ТрампНАТОВысшая школа экономики (ВШЭ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала