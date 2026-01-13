https://ria.ru/20260113/tramp-2067491301.html
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт
в мире, гренландия, дания, европа, дональд трамп, нато, высшая школа экономики (вшэ), евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, Европа, Дональд Трамп, НАТО, Высшая школа экономики (ВШЭ), Евросоюз
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европейцы надеются переждать президентство американского лидера Дональда Трампа и будут делать все, чтобы затянуть его сделку по Гренландии, заявил РИА Новости заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
"Трамп
понимает, что Европе
и Дании
деваться некуда. Они нуждаются в Соединенных Штатах в большей степени, чем Соединенные Штаты нуждаются в них. Вряд ли Трампа удовлетворит активность НАТО
по наращиванию своего военного присутствия в Гренландии
в качестве альтернативы приобретения этого острова. Трамп четко поставил цель приобретения острова. Поэтому он от этого не отступится. Европейцы будут делать все для того, чтобы затягивать процессы, переждать Трампа в надежде, что после него Соединенные Штаты откажутся от этой затеи", - сказал Суслов.
По мнению эксперта, желательный вариант для европейцев - совместное использование Гренландии, которое подразумевает расширение американских прав на острове, но при сохранении суверенитета со стороны Дании. Однако данный вариант вряд ли устроит администрацию Трампа, полагает Суслов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.