Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social. РИА Новости, 13.01.2026
Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном
Президент США Трамп ввел пошлины в 25% против стран, торгующих с Ираном
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном, об этом он написал в соцсети Truth Social.
«
"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном
, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным", — заявил Трамп
.
В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил президента США Дональда Трампа
вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Как сообщил РИА Новости источник в силах безопасности исламской республики, в результате беспорядков погибли Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и КСИР.
На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль
. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Трамп пригрозил нанести "беспрецедентные удары" по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если иранским силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самой исламской республике заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.