https://ria.ru/20260113/tigr-2067493429.html
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 13.01.2026
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
"Растерявшийся" амурский тигр попал в кадр фотоловушки известного фотографа дикой природы Саши Фонсеки на юге Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:44:00+03:00
2026-01-13T02:44:00+03:00
2026-01-13T04:10:00+03:00
россия
приморский край
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_0:244:2914:1883_1920x0_80_0_0_df0224449301245b5d38bd71be3ff09c.jpg
https://ria.ru/20251228/primore-2065147170.html
https://ria.ru/20260105/tigr-2066421536.html
россия
приморский край
хабаровский край
россия, приморский край, хабаровский край
Россия, Приморский край, Хабаровский край
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
Амурский тигр попал в кадр фотоловушки немецкого фотографа в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. "Растерявшийся" амурский тигр попал в кадр фотоловушки известного фотографа дикой природы Саши Фонсеки на юге Приморья, сообщает центр "Амурский тигр".
"Мне только спросить". Камера фотографа дикой природы Саши Фонсеки, установленная в одной из пещер на юге Приморского края
, сделала снимок амурского тигра с необычного ракурса. Удивленное выражение морды "кота" подсказывает, что он ожидал чего-то другого, заглядывая в пещеру. Оттого и растерялся", - говорится в сообщении.
Сам фотограф отмечает, что было множество ложных срабатываний датчиков камеры на птиц, но наконец в кадр попал самец, находящийся в полном расцвете сил. Ему около 7 лет.
Фотограф дикой природы Фонсека является неоднократным победителем международных фотоконкурсов, в том числе конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". В 2024 году в кадр камеры Фонсеки в северной части национального парка "Земля леопарда" в Приморье попал новый для науки краснокнижный дальневосточный леопард.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.