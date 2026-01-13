Рейтинг@Mail.ru
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 13.01.2026 (обновлено: 04:10 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/tigr-2067493429.html
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье - РИА Новости, 13.01.2026
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье
"Растерявшийся" амурский тигр попал в кадр фотоловушки известного фотографа дикой природы Саши Фонсеки на юге Приморья, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:44:00+03:00
2026-01-13T04:10:00+03:00
россия
приморский край
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_0:244:2914:1883_1920x0_80_0_0_df0224449301245b5d38bd71be3ff09c.jpg
https://ria.ru/20251228/primore-2065147170.html
https://ria.ru/20260105/tigr-2066421536.html
россия
приморский край
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921582653_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c27d1d62ad83dec44484b63a9ede281f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, приморский край, хабаровский край
Россия, Приморский край, Хабаровский край
"Растерявшийся" амурский тигр попал в фотоловушку в Приморье

Амурский тигр попал в кадр фотоловушки немецкого фотографа в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. "Растерявшийся" амурский тигр попал в кадр фотоловушки известного фотографа дикой природы Саши Фонсеки на юге Приморья, сообщает центр "Амурский тигр".
"Мне только спросить". Камера фотографа дикой природы Саши Фонсеки, установленная в одной из пещер на юге Приморского края, сделала снимок амурского тигра с необычного ракурса. Удивленное выражение морды "кота" подсказывает, что он ожидал чего-то другого, заглядывая в пещеру. Оттого и растерялся", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Амурского тигра, выходившего к людям в Приморье, выпустили в тайгу
28 декабря 2025, 09:57
Сам фотограф отмечает, что было множество ложных срабатываний датчиков камеры на птиц, но наконец в кадр попал самец, находящийся в полном расцвете сил. Ему около 7 лет.
Фотограф дикой природы Фонсека является неоднократным победителем международных фотоконкурсов, в том числе конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". В 2024 году в кадр камеры Фонсеки в северной части национального парка "Земля леопарда" в Приморье попал новый для науки краснокнижный дальневосточный леопард.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Прилив нежности амурского тигра к дереву. Кадры с фотоловушки - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
5 января, 03:34
 
РоссияПриморский крайХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала