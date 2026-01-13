Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 13.01.2026 (обновлено: 08:33 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/taganrog-2067513646.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге - РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге
Силы ПВО уничтожили и подавили семь беспилотнкиов в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:29:00+03:00
2026-01-13T08:33:00+03:00
таганрог
красносулинский район
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_8b5b7027644f55bcea2a1a310e1339c4.jpg
https://ria.ru/20260113/bespilotniki-2067509932.html
таганрог
красносулинский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ff825977e579298d97d356ed9f48184a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, красносулинский район, ростовская область, юрий слюсарь
Таганрог, Красносулинский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили и подавили семь беспилотнкиов в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
«

"По уточненным данным, в ходе отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали", - написал он в Telegram-канале.

Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промышленный объект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили.
Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории области.
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников
07:20
 
ТаганрогКрасносулинский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала