https://ria.ru/20260113/taganrog-2067513646.html
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге - РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге
Силы ПВО уничтожили и подавили семь беспилотнкиов в Таганроге и Красносулинском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T08:29:00+03:00
2026-01-13T08:29:00+03:00
2026-01-13T08:33:00+03:00
таганрог
красносулинский район
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_8b5b7027644f55bcea2a1a310e1339c4.jpg
https://ria.ru/20260113/bespilotniki-2067509932.html
таганрог
красносулинский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173129_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_ff825977e579298d97d356ed9f48184a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, красносулинский район, ростовская область, юрий слюсарь
Таганрог, Красносулинский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Таганроге и Красносулинском районе