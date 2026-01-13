В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

"Средний возраст студента российских вузов составляет на сегодня 23,2 года", - говорится в сообщении.

"В 2025 году студентами российских университетов стали 1 475 029 абитуриентов: 608 697 из них были приняты на бюджетные места, 866 332 на платное обучение", - заключили в Минобрнауки РФ.