02:17 13.01.2026
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России
Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
2026
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России

© iStock.com / LuckyBusinessСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© iStock.com / LuckyBusiness
Студенты во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Средний возраст студента российских вузов составляет на сегодня 23,2 года", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в системе высшего образования России в настоящее время обучается более 4,8 миллиона студентов, из них 54,7% - женщины и 45,3% - мужчины.
"В 2025 году студентами российских университетов стали 1 475 029 абитуриентов: 608 697 из них были приняты на бюджетные места, 866 332 на платное обучение", - заключили в Минобрнауки РФ.
