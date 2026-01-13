https://ria.ru/20260113/student-2067492165.html
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России - РИА Новости, 13.01.2026
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России
Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T02:17:00+03:00
2026-01-13T02:17:00+03:00
2026-01-13T02:17:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dcd26640793527085d2e933cec914e5.jpg
https://ria.ru/20260111/rossija-2067195430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966173380_247:0:2769:1892_1920x0_80_0_0_94e8bf2f8f02ea6a37779c111d943ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В Минобрнауки назвали средний возраст студента в России
РИА Новости: средний возраст студента в России составляет 23,2 года
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средний возраст студента в России составляет 23,2 года, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Средний возраст студента российских вузов составляет на сегодня 23,2 года", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в системе высшего образования России
в настоящее время обучается более 4,8 миллиона студентов, из них 54,7% - женщины и 45,3% - мужчины.
"В 2025 году студентами российских университетов стали 1 475 029 абитуриентов: 608 697 из них были приняты на бюджетные места, 866 332 на платное обучение", - заключили в Минобрнауки РФ.