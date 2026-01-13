Экс-депутату Госдумы добавили к обвинению новую статью

Бальбек, объявленный в федеральный розыск, был задержан в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Судом экс-депутат заключен под стражу. Ему вменялось две уголовные статьи: клевета и неправомерный доступ к компьютерной информации. Вместе с Бальбеком по делу проходят еще два человека: бывшая помощница и крымская журналистка, которая консультировала его в части взаимодействия со СМИ, а его аппарат - по ведению персональных официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины.