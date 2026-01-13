Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска
04:14 13.01.2026
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Илона Маска из-за злоупотребления технологией для создания изображения... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
илон маск
анна паулина луна
ofcom
великобритания
лондон
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, илон маск, анна паулина луна, ofcom
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Илон Маск, Анна Паулина Луна, Ofcom
СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска

Sky News: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Илона Маска из-за злоупотребления технологией для создания изображения полуобнаженных фотографий людей, сообщает телеканал Sky News.
"Если (соцсеть - ред.) X не может контролировать Grok, это сделаем мы - и сделаем быстро, потому что, если вы извлекаете выгоду из причинения вреда и злоупотребления, вы теряете право на саморегулирование", - цитирует телеканал комментарий Стармера на встрече с парламентариями Лейбористской партии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа
11 января, 20:12
По словам Стармера, защита сексуальной объективации женщин и несовершеннолетних, к которой прибегают недобросовестные пользователи Grok, демонстрирует полную искаженность приоритетов руководства соцсети X.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X
9 января, 22:17
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерИлон МаскАнна Паулина ЛунаOfcom
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
