СМИ: Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok Маска

По словам Стармера, защита сексуальной объективации женщин и несовершеннолетних, к которой прибегают недобросовестные пользователи Grok, демонстрирует полную искаженность приоритетов руководства соцсети X.

Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.