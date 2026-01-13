Глава минэнерго США предложил Кубе "венесуэльский вариант" реформ

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт утверждает, что Вашингтон стремится к реформам на Кубе, которые пройдут не из-за использования армии, а в результате давления, как это случилось в Венесуэле после похищения президента страны Николаса Мадуро.
"Без использования оружия, но силой и могуществом продвижение реформ на Кубе, как и в Венесуэле. Этот президент уникален. Президент (США Дональд - ред.) Трамп смелый. Он не повторяет то, что не работало. Он находит инновационные и творческие решения и склоняется к ним", - сказал Райт в интервью телеканалу Fox News.
По словам Райта, действия Трампа якобы привели к "величайшей трансформации" в Венесуэле к гораздо лучшей траектории. Американский лидер обеспечил это без участия армии или выстрелов, без жертв среди американцев, добавил он.
"Он использует торговлю и энергетику для улучшения нашего полушария, нашей страны", - сказал Райт.
Трамп ранее заявил, что Куба находится в тяжелом положении и будущее острова не определено.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.