СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США нанесли свой первый удар по судну с наркотиками на Карибах в сентябре 2025 года с помощью "секретного самолёта", замаскированного под гражданский, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил 2 сентября, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
По информации источников издания, боеприпасы размещались внутри корпуса воздушного судна, а не в заметном месте под крыльями. Как обращает внимание New York Times, международное право в период вооружённых конфликтов запрещает участникам боевых действий притворяться гражданскими лицами для обмана противника.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
