СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета - РИА Новости, 13.01.2026
05:43 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ssha-2067503680.html
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета
США нанесли свой первый удар по судну с наркотиками на Карибах в сентябре 2025 года с помощью "секретного самолёта", замаскированного под гражданский, сообщает... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:43:00+03:00
2026-01-13T05:43:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
министерство обороны сша
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, министерство обороны сша, оон
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Министерство обороны США, ООН
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета

NYT: США нанесли первый удар по судну на Карибах с замаскированного самолета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США нанесли свой первый удар по судну с наркотиками на Карибах в сентябре 2025 года с помощью "секретного самолёта", замаскированного под гражданский, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил 2 сентября, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Поезд Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Самолет A-10 Thunderbolt II - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
США нанесли удары по более чем 35 целям в Сирии, сообщили Politico
11 января, 01:56
"Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолёт, перекрашенный под гражданский, для своей первой атаки на судно, которое, по словам администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, занималось незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.
По информации источников издания, боеприпасы размещались внутри корпуса воздушного судна, а не в заметном месте под крыльями. Как обращает внимание New York Times, международное право в период вооружённых конфликтов запрещает участникам боевых действий притворяться гражданскими лицами для обмана противника.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность уполномоченного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Семья из Венесуэлы после удара США осталась без жилья
4 января, 22:43
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресМинистерство обороны СШАООН
 
 
