"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет американский таблоид New York Post

Инцидент произошел в городке Эфрата.

"По словам полицейских, арест, произведенный во вторник вечером, завершил месячное расследование взломов на кладбище Маунт-Мориа, где с начала ноября были взломаны как минимум 26 мавзолеев и склепов", — говорится в материале.

Джонатана Криста Герлаха арестовали, когда он возвращался к своей машине с ломом и мешком, в котором полицейские обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.

В ходе обыска в доме и складском помещении, принадлежавшем 34-летнему мужчине, нашли более 100 человеческих черепов, костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся тела и другие скелетированные останки.

"Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые представляли собой просто черепа на полке", — сообщил окружной прокурор округа Делавэр Таннер Раус.