Рейтинг@Mail.ru
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ssha-2067502086.html
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами - РИА Новости, 13.01.2026
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами
Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет американский таблоид New York Post. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:06:00+03:00
2026-01-13T05:06:00+03:00
в мире
пенсильвания
делавэр
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966994526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_757bf1900bdf9ff85f262fc43e166f1f.jpg
https://ria.ru/20250810/egipet-2034437488.html
https://ria.ru/20251118/nauka-2055455641.html
https://ria.ru/20250612/belgorod-2022535785.html
пенсильвания
делавэр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966994526_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e289f2ddbf006ae4180da39cc9ad6c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, делавэр, сша
В мире, Пенсильвания, Делавэр, США
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами

NYP: в Пенсильвании задержали расхитителя могил с останками детей и черепами

© AP Photo / Jose Luis MaganaСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет американский таблоид New York Post.
Инцидент произошел в городке Эфрата.
Египетские пирамиды - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты
10 августа 2025, 15:03
"По словам полицейских, арест, произведенный во вторник вечером, завершил месячное расследование взломов на кладбище Маунт-Мориа, где с начала ноября были взломаны как минимум 26 мавзолеев и склепов", — говорится в материале.
Джонатана Криста Герлаха арестовали, когда он возвращался к своей машине с ломом и мешком, в котором полицейские обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.
В ходе обыска в доме и складском помещении, принадлежавшем 34-летнему мужчине, нашли более 100 человеческих черепов, костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся тела и другие скелетированные останки.
Череп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ученые улучшили "оптическое просветление" тканей черепа
18 ноября 2025, 07:00
"Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые представляли собой просто черепа на полке", — сообщил окружной прокурор округа Делавэр Таннер Раус.
Кладбище Маунт-Мориа площадью почти 65 гектар существует с 1855 года. По данным организации "Друзья кладбища Маунт-Мориа", там находится около 150 тысяч захоронений, это место считается крупнейшим заброшенным кладбищем в США.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В парке в Белгороде нашли человеческий череп
12 июня 2025, 18:56
 
В миреПенсильванияДелавэрСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала