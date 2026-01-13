https://ria.ru/20260113/ssha-2067502086.html
"Качались на виселице": мужчину поймали с останками детей и черепами
Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет американский таблоид New York Post. РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев, пишет американский таблоид New York Post
Инцидент произошел в городке Эфрата.
"По словам полицейских, арест, произведенный во вторник вечером, завершил месячное расследование взломов на кладбище Маунт-Мориа, где с начала ноября были взломаны как минимум 26 мавзолеев и склепов", — говорится в материале.
Джонатана Криста Герлаха арестовали, когда он возвращался к своей машине с ломом и мешком, в котором полицейские обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.
В ходе обыска в доме и складском помещении, принадлежавшем 34-летнему мужчине, нашли более 100 человеческих черепов, костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся тела и другие скелетированные останки.
"Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые представляли собой просто черепа на полке", — сообщил окружной прокурор округа Делавэр
Таннер Раус.
Кладбище Маунт-Мориа площадью почти 65 гектар существует с 1855 года. По данным организации "Друзья кладбища Маунт-Мориа", там находится около 150 тысяч захоронений, это место считается крупнейшим заброшенным кладбищем в США
