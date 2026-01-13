Рейтинг@Mail.ru
"Не по силам": Пушков сделал резкое заявление о США
05:01 13.01.2026
"Не по силам": Пушков сделал резкое заявление о США
"Не по силам": Пушков сделал резкое заявление о США
Мировое господство больше не по силам США, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, сша, гренландия, алексей пушков
В мире, США, Гренландия, Алексей Пушков
"Не по силам": Пушков сделал резкое заявление о США

Пушков: мировое господство больше не по силам США

© РИА Новости / Мария Девахина
Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Мировое господство больше не по силам США, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами.", — написал он, комментируя внешнюю политику хозяина Белого дома
Вид на Нуук, Гренландия
В США раскрыли сценарий захвата Гренландии
02:09
По словам сенатора, США, понимая новую реальность, стремятся стать лидерами западного мира, но без вовлечения в изнурительные войны, которые Вашингтон уже не будет не в состоянии выдержать. В эту же логику, пояснил Пушков, укладываются и притязания американского лидера на Гренландию, которая должна стать частью американской сферы влияния.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Дональд Трамп
Европа надеется переждать Трампа, считает эксперт
В мире, США, Гренландия, Алексей Пушков
 
 
Заголовок открываемого материала