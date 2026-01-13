Посольство США в Иране вновь призвало американцев покинуть страну

НЬЮ-ЙОРК, 13 янв - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами.

У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках.