Посольство США в Иране вновь призвало американцев покинуть страну - РИА Новости, 13.01.2026
03:29 13.01.2026
Посольство США в Иране вновь призвало американцев покинуть страну
"Виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами.
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 янв - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами.
Очередной призыв к американцам в Иране покинуть страну прозвучал на фоне продолжающихся протестов в исламской республике.
"Покиньте Иран сейчас же. Разработайте план отъезда из Ирана, не зависящий от помощи правительства США. Если вы не можете уехать, найдите безопасное место в своем доме или другом безопасном здании. Запаситесь продуктами питания, водой, медикаментами и другими необходимыми предметами", – заявило "виртуальное" посольство, призвав также избегать демонстраций.
Находящимся в Иране гражданам США порекомендовали выехать из страны по суше в Армению или Турцию.
У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках.
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной
Вчера, 23:50
Белый дом: риторика Ирана в частных контактах отличается от публичной
