Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ssha-2067488267.html
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу
США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:14:00+03:00
2026-01-13T01:14:00+03:00
в мире
сша
куба
мексика
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260112/kuba-2067398334.html
сша
куба
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, мексика, дональд трамп
В мире, США, Куба, Мексика, Дональд Трамп
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу

CBS: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
"Нынешняя политика США заключается в том, чтобы позволить Мексике продолжать поставлять нефть на остров (Кубу - ред.)", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника, США не стремятся спровоцировать крах кубинского правительства, а хотят переговоров с Гаваной о переходе от её нынешней политической системы.
В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Куба не ведет переговоров с США, заявил президент Диас-Канель
Вчера, 16:12
 
В миреСШАКубаМексикаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала