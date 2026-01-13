https://ria.ru/20260113/ssha-2067488267.html
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу - РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу
США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 13.01.2026
СМИ: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу
CBS: США не будут препятствовать поступлениям нефти из Мексики на Кубу