США осудили атаки России против энергобъектов Украины

ООН, 12 янв - РИА Новости. Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс выступила с осуждением атак России на энергетические объекты Украины, при этом она не упомянула атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.