Рейтинг@Mail.ru
США осудили атаки России против энергобъектов Украины - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ssha-2067484680.html
США осудили атаки России против энергобъектов Украины
США осудили атаки России против энергобъектов Украины - РИА Новости, 13.01.2026
США осудили атаки России против энергобъектов Украины
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс выступила с осуждением атак России на энергетические объекты Украины, при этом она не упомянула атаки ВСУ на гражданскую... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:28:00+03:00
2026-01-13T00:28:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_213:47:2000:1052_1920x0_80_0_0_abdd219c8c4f6967980d149bfa3522fa.jpg
https://ria.ru/20260113/oreshnik-2067484520.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042900229_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_7aa0f2bf111c97afe05fc472ad309eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Украина, Киев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ООН
США осудили атаки России против энергобъектов Украины

США осудили атаки России против энергобъектов Украины, не осудив атаки ВСУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 12 янв - РИА Новости. Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс выступила с осуждением атак России на энергетические объекты Украины, при этом она не упомянула атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.
В Минобороны РФ ранее сообщали о поражении 9 января ударами комплексов "Искандер" и ракет "Калибр" двух предприятий в Киеве, которые были задействованы в сборке дронов, применяемых для ударов по территории России, а также объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины. В минувшее воскресенье ВС России также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
"Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру", - сказала Брюс во время заседания Совбеза ООН по Украине.
В Москве неоднократно отвергали обвинения Киева в якобы умышленных ударах по гражданской инфраструктуре, подчеркивая, что российские силы не наносят удары по гражданским объектам.
При этом ВСУ, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 9 января нанесли ракетный удар по Белгороду, были нанесены серьезные повреждения объекту инфраструктуры, без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию"
00:25
 
В миреРоссияУкраинаКиевВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала