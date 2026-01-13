США осудили атаки России против энергобъектов Украины

ООН, 12 янв - РИА Новости. Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс выступила с осуждением атак России на энергетические объекты Украины, при этом она не упомянула атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.
В Минобороны РФ ранее сообщали о поражении 9 января ударами комплексов "Искандер" и ракет "Калибр" двух предприятий в Киеве, которые были задействованы в сборке дронов, применяемых для ударов по территории России, а также объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины. В минувшее воскресенье ВС России также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
"Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру", - сказала Брюс во время заседания Совбеза ООН по Украине.
В Москве неоднократно отвергали обвинения Киева в якобы умышленных ударах по гражданской инфраструктуре, подчеркивая, что российские силы не наносят удары по гражданским объектам.
При этом ВСУ, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 9 января нанесли ракетный удар по Белгороду, были нанесены серьезные повреждения объекту инфраструктуры, без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.