Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американцев, выступающих против расследования минюста в отношении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, больше, чем тех, кто поддерживает его проведение, свидетельствуют данные опроса компании YouGov

В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС . Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.

Согласно результатам опроса, против расследования в отношении Пауэлла выступили 37% американцев, в то время как 30% поддержали инициативу. Затруднились выразить мнение по вопросу 33% респондентов.

При этом расследование поддержали 55% сторонников Республиканской партии и лишь 14% сторонников Демократической партии. Отрицательно отнеслись к расследованию 14% сторонников республиканцев и 61% сторонников демократов.

В то же время 44% опрошенных выразили мнение, что расследование в отношении Пауэлла - политически мотивированная попытка смены монетарной политики США; еще 21% заявили, что расследование - честная попытка разобраться в вызывающей вопросы работе Пауэлла. Затруднились выразить мнение по вопросу также 33% респондентов.

Опрос проводился 12 января, в нем приняли участие 4342 совершеннолетних жителя США, погрешность не приводится.