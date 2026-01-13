Рейтинг@Mail.ru
Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников
00:07 13.01.2026
Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников
Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников
Американцев, выступающих против расследования минюста в отношении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, больше, чем тех, кто... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
сша
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Противников расследования в отношении Пауэлла в США больше, чем сторонников

YouGov: против расследования в адрес Пауэлла в США выступают 37% американцев

© AP Photo / Alex Brandon
Джером Пауэлл
© AP Photo / Alex Brandon
Джером Пауэлл. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американцев, выступающих против расследования минюста в отношении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, больше, чем тех, кто поддерживает его проведение, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями в связи с его показаниями в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям президента США Дональда Трампа и снижать процентные ставки.
Согласно результатам опроса, против расследования в отношении Пауэлла выступили 37% американцев, в то время как 30% поддержали инициативу. Затруднились выразить мнение по вопросу 33% респондентов.
При этом расследование поддержали 55% сторонников Республиканской партии и лишь 14% сторонников Демократической партии. Отрицательно отнеслись к расследованию 14% сторонников республиканцев и 61% сторонников демократов.
В то же время 44% опрошенных выразили мнение, что расследование в отношении Пауэлла - политически мотивированная попытка смены монетарной политики США; еще 21% заявили, что расследование - честная попытка разобраться в вызывающей вопросы работе Пауэлла. Затруднились выразить мнение по вопросу также 33% респондентов.
Опрос проводился 12 января, в нем приняли участие 4342 совершеннолетних жителя США, погрешность не приводится.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на пост главы ФРС в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Он неоднократно критиковал его за медленное снижение процентных ставок, угрожал увольнением и заявлял, что политика Пауэлла обошлась США в триллионы долларов и сопровождалась одной из самых некомпетентной и коррумпированной реконструкции в истории (имея в виду реконструкцию здания ФРС). При этом Трамп сам сообщил, что ему ничего не известно о возможном уголовном преследовании Пауэлла со стороны минюста.
